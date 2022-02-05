Полицейский на трехколесном велосипеде шокировал жителей Астраханской области (ВИДЕО)

5 фев. 18:59

В полиции Астраханской области прокомментировали получившее широкое распространение видео, на котором полицейский едет по сельской улице на трехколесном велосипеде. Соответствующее сообщение опубликовано в сооцсетях ГУ МВД по региону.

Третьего февраля в селе Красный Яр стражи порядка остановили местного жителя 1948 года рождения, управлялвшего легким мототрициклом "ИЖ-Фермер". У транспортного средства был маломощный двигатель, но он мог приводиться в движение и при помощи мускульной силы человека, хотя в основном оно ехало за счет мотора.

Во время беседы госавтоинспекторы выяснили, что у водителя есть признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался и был отстранен от управления трициклом.

"Трицикл был доставлен на штрафстоянку сотрудниками полиции своими силами в режиме велопривода, который не предусматривает наличие на управляющим им лице мотошлема, обязательного для транспортных средств на механической тяге", - подчеркнули в МВД.