Коронавирусные ограничения смягчили в Грузии

5 фев. 18:46

В Грузии ослаблены ограничения, введенные ранее в связи с распространением коронавируса. Соответствующие поправки внесены в постановление кабмина "О правилах изоляции и карантина".

"Зеленые паспорта" (фактически QR-коды) больше не требуются для посещения ресторанов, фуд-кортов, театров, фитнес-клубов и других заведений.

Разрешается устраивать концерты в гостиницах, если у них есть необходимая инфраструктура и соблюдены все условия протокола Минздрава, передает Sputnik Грузия.

Отменен запрет на работу казино и тотализаторов.

При этом по-прежнему нельзя проводить любые развлекательные и культурные мероприятия, кроме спектаклей и кинопоказов, фестивалей и мероприятий в сфере искусства. Остаются под запретом массовые собрания. Маски нужно носить как в закрытых общественных местах, так и на улице.