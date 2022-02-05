Школу креативного мышления откроют в Карачаево-Черкесии

5 фев. 18:32

Школа креативного мышления появится в Карачаево-Черкесии, она будет создана на грант форума "Машук", рассказала руководитель проекта Фарида Лайпанова.

По ее словам, в проекте примут участие 40 жителей Карачаевска.

Лайпанова уверена, что умение креативно мыслить очень важно для жителей маленьких городов.

"Если нет кинотеатра - придумай и найди возможности для массового просмотра фильмов. Нет развлекательных центров - создай креативный центр притяжения. Находить новое и оригинальное, черпать вдохновение из окружающего мира может каждый, нужно только этому научиться", - цитирует ее ТАСС.

Руководитель проекта добавила, что обучение продлится две недели, по его окончании участники представят большой совместный проект.