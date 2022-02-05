Глава Минздрава Турции рассказал о самочувствии Эрдогана

5 фев. 18:09

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал о самочувствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана и первой леди Эмине Эрдоган, заразившихся "омикроном". Соответствующее сообщение он написал в Twitter.

Министр напомнил, что "омикрон" отличается высокой контагиозностью и легким течением. Он констатировал, чо глава государства и его супруга сдали положительный тест на коронавирус, причем они оказались больны именно этим штаммом.

"Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания", - приводит слова Коджа РИА Новости.