Ветер оставил без крыши дом престарелых в Грузии

5 фев. 17:57

Порыв ветра унес крышу со здания, где располагается дом престарелых, в селе Бодбисхеви (регион Кахети) в Грузии, такое сообщение опубликовала на своей странице в Facebook мэрия Сигнахского района.

По словам директора заведения, ни жильцы, ни сотрудники не пострадали, передает Sputnik Грузия.

Идет ликвидация последствий ЧП, специалисты расчищают дорогу и двор от обломков.

По информации телеканала "Рустави 2", в доме престарелых проживает 14 человек. Крышу восстановят на средства из резервного фонда района. Напомним, в Восточной Грузии дует сильный порывистый ветер, его скорость достигает 25 м/с.