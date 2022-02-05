Итоги второго дня Олимпиады: у сборной России две медали

5 фев. 17:17

В столице Китая завершился второй день зимних Олимпийских игр, в который были разыграны шесть комплектов медалей.

Российская сборная завоевала две награды.

"Серебро" в скиатлоне (лыжные гонки) взяла Наталья Непряева. Чемпионкой в этой дисциплине стала Тереза Йохауг (Норвегия), третье место заняла Тереза Штадлобер (Австрия).

Бронзовую медаль в смешанной эстафете в биатлоне выиграли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. "Золото" досталось команде Норвегии, "серебро" у Франции.

В могуле (фристайл) соревнования выиграл швед Вальтер Вальберг, второе место занял представитель Канады Микаэль Кингсбери, третьим стал Икума Хоришима (Япония).

Самой быстрой среди конькобежек на дистанции 3000 м оказалась Ирен Схаутен (Нидерланды), серебряную медаль завоевала Франческа Лоллобриджида (Италия), бронзовую - Изабель Вайдеманн (Канада).

В прыжках с трамплина у женщин (нормальный трамплин) победу одержала Урса Богатай (Словения), второе место заняла Катарина Альтхаус (Германия), третий результат показала Ника Крижнар (Словения)

В шорт-треке (смешанная эстафета) чемпионами стали хозяева Олимпиады, "серебро" взяла итальянская сборная, "бронзу" - венгерская.

По итогам второго дня сборная России находится на седьмой строчке медального зачета. Первое место у Норвегии (два "золота"), второе - у Словении (1-0-1), на третьей строчке расположились одновременно спортсмены из Нидерландов, Швеции и Китая.