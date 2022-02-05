Школьники в Узбекистане будут обязательно играть на национальных инструментах

5 фев. 17:04

В Узбекистане ученики школ будут обучаться исполнению мелодий как минимум на одном из национальных инструментов, это следует из постановления о дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства, подписанного президентом республики.

Начиная с 2022/2023 учебного года в образовательных учреждениях Узбекистана будут воспитывать у детей любовь к национальной культуре, обучая их исполнению мелодий как минимум на одном из национальных музыкальных инструментов.

Кроме того, откроются кружки, будут проводиться факультативные занятия по национальной музыке.

Учителя музыки должны к сентябрю овладеть навыками исполнения мелодий как минимум на одном, с 2023/2024 учебного года – как минимум на трех национальных инструментах.