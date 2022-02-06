Что собой представляют иранские спутники

Иранский спутник Kowsar, запуск которого запланирован на 2025 год, находится на стадии испытаний и сборки, пишет Caspian News.

”У Ирана появиться возможность делать спутниковые снимки с расстояния в 500 км, в том числе для сельскохозяйственных целей”, - сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA. Спутник Kowsar, проходящий испытания, - плод двухлетней работы консорциума из восьми частных компаний, которые объединили свои усилия в рамках организационной структуры под названием Omid-e-Faza (Космическая надежда).

Спутник был представлен в национальный день космических технологий, 2 февраля, в присутствии Манучехра Мантеги, министра развития космических технологий и перспективных транспортных средств, а также Хасана Саларие, главы Иранского космического агентства.

Срок эксплуатации 30-килограммового спутника составит два года. Для получения цветных изображений разрешение спутника будет достигать 3,4 м при скорости шесть кадров в секунду. Для получения изображений в ближнем инфракрасном диапазоне пространственное разрешение будет достигать 5,5 м при скорости 28 кадров в секунду.

Глава Иранского космического агентства сообщил 3 февраля, что в следующем году (иранский год начинается в марте) Иран планирует запустить два спутника Nahid-1 (Венера-1) с помощью ракет-носителей Zoljanah и Qaem.

Спутник Nahid-1, первый этап стратегической иранской программы разработки коммуникационных спутников, был представлен в 2017 году. Цель проекта - приобрести опыт и технические возможности в разработке, создании и запуске таких спутников. Спутник был заказан Иранским космическим агентством у Института спутниковых исследований страны, который является частью Института космоса страны.

В начале января Иран провел свой первый успешный запуск твердотопливного двигателя Raafe для ракет-носителей. ”Последние два года мы проводили испытания ракет-носителей, работающих на жидком топливе. Наконец, нам удалось успешно провести испытание твердотопливного двигателя с тягой в 66 тонн”, - заявил после запуска Амир-Али Хаджизаде, бригадный генерал, командир Военно-космических сил КСИР.

В конце декабря 2021 года министерство обороны страны запустило ракету-носитель Simorgh с тремя полезными нагрузками. Цель исследовательской миссии - доставить оборудование на высоту 470 км при стартовой скорости ракеты в 7350 м/с.

В феврале 2020 года Иран запустил исследовательский спутник Zoljanah. Две из трех ступеней ракеты были представлены твердым топливом, а одна - жидким. Ракета способна выводить спутники весом до 220 кг на высоту до 500 км.