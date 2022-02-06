ОПЕК+ не сможет предотвратить рост нефтяных цен до $100

Сейчас трудно представить медвежий тренд на рынке нефти: европейский бенчмарк Brent торгуется на уровне $90 за баррель, а американский West Texas Intermediate - $88 за баррель, пишет Forbes.

Ограниченное производство и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке привела к 15-процентному росту мировых нефтяных цен. За последнюю неделю нефтяные бенчмарки достигли рекордных показателей с октября 2014 года: в среду WTI торговалась на уровне $89,72, а в пятницу Brent взлетела до $91,70. Рынок столкнулся с проблемами на фоне ограниченного предложения и растущего спроса со стороны стран, восстанавливающихся после пандемии.

И ОПЕК+ помочь не сможет. В среду Организация стран экспортеров нефти и их союзники договорились придерживаться плана по ежемесячному увеличению производства на 400 тыс. баррелей в день в течение марта. Однако участники ОПЕК+ уже не могут обеспечить обещанные объемы: проблема сохраняется с тех пор, как группа начала отменять пандемические сокращения в августе прошлого года.

В действительности ежемесячное увеличение производства ОПЕК+ составляет 200-250 тыс. баррелей в день. Разница между заявленным и фактическим производством продолжает расти. В целом, общее производство стран-членов картеля на 900 тыс. баррелей в день меньше, чем целевые уровни в январе. Разрыв может увеличиться вдвое в марте, поскольку все больше государств-членов организации добывают на максимуме своих возможностей.

На рынке образовалась проблема дополнительных мощностей. Многие из них находятся в регионе Персидского залива, а большая часть, по данным ОПЕК+, 2,5 млн баррелей в день, приходится на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Но и этих объемов будет недостаточно, если где-либо в мире возникнут перебои с поставками на фоне усиливающейся геополитической напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

В списке членов ОПЕК+ все больше тех, кто выходит на максимальную мощность производства в рамках отмены сокращений добычи. Нигерия, Ангола и Малайзия уже производят ниже квот, Россия на очереди, приближаясь к уровню в 10,3 млн баррелей в день. Азербайджан достигнет максимума в апреле, Ирак - в июне, Алжир - в августе, а Кувейт - в сентябре. В итоге останутся только Саудовская Аравия и ОАЭ, которые смогут обеспечивать дополнительные объемы.

Ввиду запланированного в этом году увеличения производства на 4,2 млн баррелей в день возникает вопрос, за счет кого будут обеспечиваться поставки, особенно во второй половине года, когда вырастет сезонный спрос?

За пределами группы ОПЕК+ производство увеличили сланцевые производители в США: Exxon Mobil опубликовала отчет о рекордных прибылях за первый квартал, а Chevron сообщила, что объемы добычи в Пермском бассейне увеличатся в текущем году на 25%. Но инвестиционные планы публично торгуемых нефтяных компаний по-прежнему ограничены требованиями инвесторов вернуть им прибыль, а также экологическим, социальным и корпоративным управлением.

В краткосрочной перспективе нефть подешевеет, вероятно, на $5 за баррель в результате ослабления геополитической напряженности, в частности противостояния между Россией и Западом по поводу Украины. Но в целом на рынке сохранится бычий тренд в отношении цен на весь год. Большинство аналитиков прогнозируют, что рынок, несмотря на возможное снижение цен в связи с неравномерным восстановлением спроса после пандемии, будет заполнен дорогой нефтью на фоне недостатка производственных мощностей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Мы вот-вот вернемся к ценам на уровне $100. Остается только наблюдать за тем, как отреагируют потребители: какую стоимость они смогут себе позволить прежде, чем снизить потребление.

Некоторые участники рынка призывают к продлению суперцикла, но в данном случае опасность для производителей заключается в том, что переход от ископаемого топлива к низкоуглеродной энергетике не приведет к увеличению инвестиций в разработку и добычу нефти и газа.