"Газпром": из европейских подземных хранилищ уже отобрано 85% закачанного летом газа

5 фев. 16:39

Европейские подземные хранилища газа на начало текущего месяца опустели уже на 85% от объема "голубого топлива", закачанного туда летом, передает "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Так, на 3 февраля объем активного газа в европейских ПХГ был на 27%, или на 13,4 млрд кубометров, меньше уровня 2021 года. Более того, с 11 января уровень запасов в них падает до рекордных минимумов за многолетний период наблюдений: к 3 февраля запасы на 2,7 млрд кубометров меньше минимального показателя на данную дату, пишет ТАСС.

Запасы ПХГ Украины также ставят антирекорды: они упали до 11,2 млрд кубометров, это на 46,5% ниже показателя минувшего года и на 4,1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

В целом ПХГ Европы заполнены на 36,7%, а в Германии и Франции они опустошены уже на две трети.