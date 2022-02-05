Служебная собака нашла арсенал оружия в Алматы (ВИДЕО)

5 фев. 16:30

Настоящий арсенал оружия найден в Алматы, об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Схрон с оружием, устроенный неизвестными, отыскала около Государственного музея служебно-розыскная собака.

"Из так называемого тайника изъято травматическое оружие и гранаты", - заявил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Кроме того, неподалеку в мусорном баке лежали 19 патронов 12 калибра, семь - 7.62 калибра, четыре - 5.45 калибра.

Полиция выяснит, кому принадлежит оружие, в ходе проверки.