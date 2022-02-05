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Лукашенко рассказал, сколько еще лет он будет возглавлять Беларусь

Лукашенко рассказал, сколько еще лет он будет возглавлять Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что останется во главе страны, пока вокруг нее будет тяжелая обстановка.

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее – внутри нас будут, как в 2020 году, рвать – всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите «кто, кто», вот он, кто появится – мы определимся», - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.

Он также сравнил себя с советским лидером Леонидом Брежневым, который оставался на высшем посту до конца жизни.

«Я сейчас понимаю, насколько он был зависим не только от обстоятельств, а от тех людей, которые его окружали, его поддерживали, - сказал Лукашенко. - Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал своими руками», - отметил белорусский лидер.

«Это даже не служба, а служение», - заключил Лукашенко.

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