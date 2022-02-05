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В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор отменил карантин для людей, которые находились в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению главного санитарного врача, им больше не придется уходить на самоизоляцию.

В документе говорится, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу. Отмечается, что постановление вступит в силу в воскресенье.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти страны планируют постепенно снимать ограничения для контактных лиц. Это объясняется особенностями течения болезни при заражении «омикроном».

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