В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19

5 фев. 15:34

Роспотребнадзор отменил карантин для людей, которые находились в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению главного санитарного врача, им больше не придется уходить на самоизоляцию.

В документе говорится, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу. Отмечается, что постановление вступит в силу в воскресенье.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти страны планируют постепенно снимать ограничения для контактных лиц. Это объясняется особенностями течения болезни при заражении «омикроном».