Эрдоган: Турция ведет историческую борьбу на пути укрепления позиций на мировой арене

5 фев. 15:23

В субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился из стамбульской резиденции «Вахдеттин» к участникам церемонии открытия ряда транспортных проектов в северо-западной провинции Зонгулдак, заявив, что современная Турция «ведет историческую борьбу на пути укрепления позиций на мировой арене».

Глава Турции подтвердил, что курс страны на включение в ТОП-10 ведущих экономик остается неизменным. Он также добавил, что на данный момент одним из приоритетов турецкого правительства является повышение благосостояния населения.

«Мы делаем все возможное для устранения социальных проблем, связанных с инфляцией и повышением цен на коммунальные услуги. Особый упор делается на поддержку малообеспеченных слоев населения, в том числе пенсионеров. Уверен, что мы преодолеем все проблемы, в том числе инфляцию», - отметил Эрдоган.