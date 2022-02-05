Железная дорога Казахстана досрочно расторгла договор с компанией дочери Назарбаева

5 фев. 15:11

Национальная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Железные дороги Казахстана») досрочно расторгла договор о закупке услуг по оформлению и продаже электронных билетов на поезда с организацией Instant Payments, одним из учредителей которой является младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева, сообщила пресс-служба КТЖ, передает РИА Новости.

Алия Назарбаева является одним из учредителей ТОО Instant Payments. Согласно данным СМИ Казахстана, компания получала посредническую комиссию с каждого железнодорожного билета, проданного в республике.

«АО "НК «Казахстан темир жолы» и ТОО «Instant Payments» достигли договоренности о досрочном расторжении договора о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда», - говорится в сообщении. В нем также поясняется, что национальная компания сама будет предоставлять услуги, а оформление проездных документов будет вестись на сайте КТЖ, в кассах и онлайн-сервисах.

Отмечается, что договор с Instant Payments был подписан в 2014 году со сроком действия до конца 2013 года.