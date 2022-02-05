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МИД РФ прокомментировал публикации западных СМИ по Украине

МИД РФ прокомментировал публикации западных СМИ по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикации западных СМИ по Украине информационно-политическим давлением на Москву.

«Это способ ведения борьбы в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать, применяется такой, ставший уже классическим, подход информационно-политического давления, кампании и так далее... Сейчас это стало уже такой мировой кампанией в отношении нашей страны под лозунгом якобы российской готовящейся «агрессии» в отношении Украины. Логики нет, фактов нет, есть большое количество фейков, дезинформации, откровенного сумасшествия, помноженного, мне кажется, на какой-то бред», - заявила Мария Захарова в эфире радиостанции «Радио России».

Она убеждена, что обострение в СМИ стран Запада связано с проведением Олимпийских игр в Пекине. По словам Захаровой, так бывает, когда Олимпиада проходит «не в тех странах», которые одобряет Запад.

Кроме того, представитель МИД добавила, что спекуляции о «вторжении» РФ на Украину являются «преступлением против планеты и демократии».

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины, а информагентство Bloomberg случайно сообщило о начале «российского вторжения» на Украину.

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