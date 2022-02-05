Организация Freedom House призвала отменить криминализацию оскорбления чиновников в Армении

5 фев. 14:19

Организация Freedom House призвала парламент Армении отменить законодательную норму, криминализирующую оскорбление государственных чиновников.

"Мы призываем парламент отменить этот закон, который столь явно нарушает принципы, закрепленные в Конституции Армении, обязательствах страны в рамках ОБСЕ и Европейской конвенции по правам человека", - отметили в организации.

Ранее, 3 февраля, гражданина Армении оштрафовали на 500 тысяч драмов (более 1 тысячи долларов) за оскорбление премьер-министра страны Никола Пашиняна и министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Это был первый судебный вердикт по статье 137․1 ("Тяжкое оскорбление").

В Freedom House подчеркнули, что обеспокоены привлечением гражданина Армении к ответственности. В организации убеждены, что применение этого законодательства означает явный регресс демократических норм в Армении и сдерживает свободу слова.