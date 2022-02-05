США попросили Японию ввести санкции против России

5 фев. 14:07

Соединенные Штаты просят руководство Японии рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер экономического характера против России в случае вторжения на Украину, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Однако данный вопрос является крайне сложным для Японии, так как санкционная политика может привести к ухудшению ее отношений с Россией и негативно отразиться на переговорах по вопросу о мирном договоре, отмечает агентство. Вместе с тем в Токио в мае ожидается визит президента США Джо Байдена. Именно поэтому основное внимание будет приковано к тому, насколько далеко Япония как союзник США сможет зайти в вопросе санкций против России в случае их реального ужесточения странами Запада.

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на вопрос о возможности введения санкций против России в случае ее вторжения на Украину, назвав его гипотетическим.