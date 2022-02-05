В Дагестане задержали ректора техуниверситета по обвинению в мошенничестве

5 фев. 13:56

В Дагестане задержали ректора Дагестанского государственного технического университета по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Дагестану.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" и ч. 2 ст. 292 "Служебный подлог" УК РФ. Ректор вуза задержан в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства, регистрации и в служебном кабинете обвиняемого проведены обыски", - передает агентство слова источника.

Отмечается, что с 2015 по 2018 годы обвиняемый в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица вуза, перечислял денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и обналичивал их.

"В результате преступных действий участники организованной группы похитили денежные средства, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 млн рублей. Ранее уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу",- сообщили ТАСС СК по Дагестану.

Сейчас продолжается расследование, а также устанавливаются другие соучастники преступления.