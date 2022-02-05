В поисках газа Европа столкнулась с серьезными препятствиям

Столкнувшись с угрозой потенциальных перебоев в поставках российского газа на фоне опасений в отношении ситуации с Украиной, Европейская Комиссия начала искать дополнительные источники обеспечения ресурсом в различных частях света.

1 февраля комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон провела переговоры с министром энергетики Катара Саадом аль-Кааби, 7 февраля она примет участие в заседании Энергетического совета в Вашингтоне. А вчера комиссар участвовала в VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку. Там же присутствовали еврокомиссар по расширению и политике безопасности Оливер Вархели, высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины, Туркменистана, представители энергетических компаний BP, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, İCGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, ЛУКОЙЛ, а также Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур, представителей компаний ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ).

ЕС и Азербайджан договорились об активизации партнерства как в газовой сфере, так и в сфере возобновляемых источников энергии. Также Симсон поблагодарила Азербайджан за усилия по наращиванию поставок газа в Европу по "Южному газовому коридору". В ходе переговоров речь шла о расширении инфраструктуры в рамках проекта, сокращении выбросов углекислого газа и метана. "Азербайджан сегодня делает все, для того чтобы увеличить поставки газа через «Шах Дениз», - сказал Симсон. - Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта с Азербайджаном, так как это стратегически важно для всех стран Евросоюза".

Накануне встреч в Баку Симсон четко обрисовала цель Европейской Комиссии: ”Я общаюсь с партнерами, чтобы изучить возможности расширения поставок, в частности, СПГ”. Однако S&P Global Platts задается вопросами, насколько реалистичны шансы Европы на получение дополнительных объемов газа или дипломатия Симсон не более, чем попытка послать сигнал Москве.

”Кроме нескольких миллиардов кубометров, которые можно будет обеспечить за счет СПГ, и то, в случае экстренной необходимости, на данный момент нигде нет столько газа, чтобы немедленно заменить российские поставки в случае их прекращения,- сказал Джонатан Стерн из Оксфордского института энергетических исследований в интервью S&P Global Platts. - Сложно поверить, что европейские и американские политики не понимают: если бы хотя бы у одного из поставщиков было достаточно газа, то по нынешним ценам они бы уже его давно продавали”.

21 декабря европейский бенчмарк TTF с доставкой на следующий день торговался на рекордном уровне в €182,78 за МВтч. По оценкам Platts, стоимость газа увеличилась на 985% в годовом исчислении. С тех пор цены снизились, хотя и остаются рекордно высокими. 2 февраля бенчмарк TTF с отгрузкой на следующий день торговался на уровне € 76,18 за МВтч - дороже на 320% в годовом исчислении.

Поставки СПГ

По итогам переговоров с Симсон министр энергетики Катара объяснил, что дополнительные поставки в Европу поставят под угрозу экспорт в другие регионы, а для Катара выполнение обязательств по контрактам ”превыше всего”. Было бы странно, если Катар, крупнейший в мире экспортер СПГ по итогам 2021 года решил отказаться от своих договоренностей с азиатскими клиентами, чтобы доставить грузы в Европу.

Уверенность в отношении спроса также играет немаловажную роль. Доха не хочет, чтобы дополнительные поставки СПГ, которые она могла бы обеспечить для Европы, в итоге были переправлены на другие рынки. Однако возвращение пункта о запрете на перепродажу в контракты на поставку проблематично в рамках закона ЕС о конкуренции. Юридическая оценка дополнений к контрактам по поводу мест назначения будет зависеть от определенных обстоятельств и объема оговариваемых пунктов.

По словам Симсон, СПГ - единственный реалистичный вариант, оставшийся Европе с точки зрения дополнительных поставок.

США собираются расширять свои экспортные мощности в 2022 году и теоретически смогут отправлять больше газа в Европу. Но, цена, вероятно, будет играть в пользу азиатских рынков. Стоимость TTF с отгрузкой через месяц выросла по сравнению со спотовой стоимостью азиатского СПГ JKM, в результате большие объемы СПГ поступили в Европу в январе. Однако спрэд откатился обратно после того, как европейские цены на газ снизились 1 февраля.

В случае перебоев с российскими поставками, стоимость газа в Европе поднимется, что в итоге приведет к доставке большего количество грузов СПГ.

Эксперты Platts Analytics уверены, что СПГ, вероятно, станет главным спасением, в случае возникновения проблем с российским газом. ”Российские поставки будут оставаться на относительно низком уровне до запуска ”Северного потока-2”, а сохраняющаяся напряженность вокруг Украины оказывает давление на цены, - пояснил аналитик Джеймс Хакстепп. - Тем не менее высокие цены повышают спрос на СПГ на фоне перехода с других видов топлива и индустриального разрушения. Потребление СПГ растет, и увеличение поставок для Европы будет играть критически важную роль для поддержания равновесия на рынках в 2022 году”.

Трубопроводный газ

Европейские поставщики трубопроводного газа качают энергоноситель на пределе своих возможностей: в течение последних месяцев норвежские ежедневные поставки составляют более 350 млн кубометров в день. Норвежские производители теперь экспортируют газ, который ранее перенаправляли в скважины для восстановления запасов нефти. В ближайшее время Норвегия вряд ли сможет предоставить Европе больше газа.

Азербайджан заявил, что сможет увеличить поставки в случае экстренной необходимости, но пока сложно сказать, каким именно образом. Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому трубопроводу в Грецию, Болгарию и Италию в 2022 году установлены на уровне 27 млн кубометров в день.

Неизвестно, возможно ли транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа через отдельную точку входа на турецком трубопроводе. Кроме того, в данный момент Турция и сама испытывает нехватку газа из-за перебоев в поставках из Ирана, начавшихся 21 января.

По данным Platts Analytics, у Алжира в трубопроводе, по которому его газ поставляется в Италию, есть необходимые мощности для того, чтобы отправить дополнительные 7 млрд кубометров в Европу в 2022 году. Сам Алжир переживает рост внутреннего потребления, а его экспорт в Испанию пострадал из-за закрытия газопровода GME (Магриб-Европа) в ноябре.

С начала года Ливия поставляет всего 7 млн кубометров газа в день в Италию через газопровод ”Гринстрим” по сравнению с 20 млн кубометров в сутки в 2019 году. Текущие внутренние проблемы вряд ли позволят нарастить экспорт в ближайшем будущем.

В связи с повышением цен внутренние европейские производители стремятся поставлять как можно больше газа, чтобы получить выгоду. Крупнейший европейский производитель, Нидерланды, сможет поставить больше, чем изначально планировалось, газа со своего гигантского месторождения Гронинген, но это, в первую очередь, связано с задержкой ввода в эксплуатацию азотного завода, а не с изменением политики.

Правительство Нидерландов сократило квоту газа на текущий год до 3,9 млрд, но из-за проблем с вводом в эксплуатацию азотного завода в Зюйдбруке, производство на Гронингене может быть увеличено до 7,6 млрд кубометров.

В прошлом месяце министерство экономики страны сообщило, что решение о добыче на месторождении будет принято до 1 апреля. Правительство, в свою очередь, решительно требует прекращения всех работ на Гронингене в связи с риском землетрясения, которое может быть спровоцировано бурением.