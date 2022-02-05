Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете Олимпиады

5 фев. 13:27

Сборная России по биатлону заняла третье место в смешанной эстафете и принесла стране вторую медаль зимних Олимпийских игр - 2022 в Пекине.

В составе российской команды выступили спортсмены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они прошли дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Биатлонисты использовали 13 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг.

Золото завоевала сборная Норвегии. Команда преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды. Сборная Франции заняла второе место. Российская команда отстала от победителей на 1,5 секунды.