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Тегеран ждет от Вашингтона отмены всех санкций

Тегеран ждет от Вашингтона отмены всех санкций

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что предоставленных Соединенными Штатами исключений по режиму ограничений, касающихся мирного освоения атома, недостаточно, и Тегеран хочет отмены всех санкций.

«Мы слышали о частичной отмене ограничений в ядерной сфере, однако все понимают, что этого недостаточно. То, что нужно сделать США — это отмена всех санкций», - передает его слова ТАСС.

Ранее, в пятницу, Госдеп США сообщил, что администрация Байдена приняла решение вернуть действовавшие ранее исключения из режима санкций, которые позволяли Ирану получать от других стран, в том числе РФ, помощь в области мирного освоения атома. Представитель Госдепа отметил, что принятие указанных мер не свидетельствует о том, что стороны «близки к достижению понимания относительно взаимного возвращения к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)». Он также добавил, что «это не уступка Ирану».

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