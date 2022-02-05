Тегеран ждет от Вашингтона отмены всех санкций

5 фев. 13:14

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что предоставленных Соединенными Штатами исключений по режиму ограничений, касающихся мирного освоения атома, недостаточно, и Тегеран хочет отмены всех санкций.

«Мы слышали о частичной отмене ограничений в ядерной сфере, однако все понимают, что этого недостаточно. То, что нужно сделать США — это отмена всех санкций», - передает его слова ТАСС.

Ранее, в пятницу, Госдеп США сообщил, что администрация Байдена приняла решение вернуть действовавшие ранее исключения из режима санкций, которые позволяли Ирану получать от других стран, в том числе РФ, помощь в области мирного освоения атома. Представитель Госдепа отметил, что принятие указанных мер не свидетельствует о том, что стороны «близки к достижению понимания относительно взаимного возвращения к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)». Он также добавил, что «это не уступка Ирану».