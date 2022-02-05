В РФ за сутки выявили более 177 тысяч новых случаев заражения COVID-19

5 фев. 13:02

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за прошедшие сутки в России выявили 177282 новых случая заражения коронавирусом, госпитализировали чуть более 18 тысяч человек.

"Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3 процента", — сообщает оперативный штаб.

За сутки также выписаны 60 507 человек после COVID-19, что на 3,5% больше, чем накануне.

"Выздоровело за сутки 60 507 человек, или на 3,5% больше в сравнении с 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 714, до 334 753. Общее число летальных исходов из-за коронавируса в России составляет 334 753.