Кто такой Ваагн Хачатрян, которого прочат в президенты Армении

На этой неделе стало известно, что правящая партия "Гражданский договор" выдвинула на пост президента Армении 62-летнего Ваагна Хачатряна, который в 1992-1996 годах занимал пост мэра Еревана, много лет спустя был сторонником импичмента президента Сержа Саргсяна.

Оппоненты Никола Пашиняна окрестили Хачатряна "английской королевой" в команде премьера, обратив внимание на очевидную реставрацию имиджа малоизвестного политика в современной Армении. Сам Хачатрян не торопится давать интервью на тему вероятного президентства, ограничиваясь скромными комментариями.

Это опытный политик, хорошо известный старшему поколению, пережившему "перестройку" и первые годы правления Армянского общенационального движения (АОД) – в прошлом наиболее крупной общественно-политической организации постсоветской Армении. Популярность АОД и его лидера, первого президента Левона Тер-Петросяна, к концу 1990-х сошла на нет. В 1998 году центральное место в политике заняли идеологи национального сепаратизма - "герои" первой войны в Карабахе. Подобно многим членам АОД, перед Хачатряном встал выбор: или примкнуть к растущему влиянию карабахского клана, или последовать за Тер-Петросяном в отставку, наблюдая медленную смерть некогда мощного политического движения.

Выбрав второй путь, Хачатрян остался сторонником Тер-Петросяна, поддержав идею мирного сосуществования Армении и Азербайджана. По крайней мере, он никогда не выступал с воинственными призывами и не говорил о расовой или культурной несовместимости соседних народов.

Не известно, чем руководствовался Хачатрян, когда пытался переосмыслить культурную парадигму, которая сложилась в результате Первой Карабахской войны. Однако известно, что в период политического забвения Хачатрян не сотрудничал со структурами карабахского клана. До ухода в команду Никола Пашиняна политик был регулярным собеседником зарубежных аналитических изданий, в том числе "Вестника Кавказа".

Несмотря на членство в команде премьера, Хачатрян не позиционирует себя как сторонник Пашиняна. Подобно ушедшему в отставку Армену Саркисяну, он сдержан, прагматичен, старается как можно реже попадать в объективы телекамер. Хачатрян - представитель первого поколения АОД, для которого Пашинян и его сторонники - это достигшие чуть большего успеха ученики, а не политические сподвижники. В свое время реальным соратником АОД можно было назвать карабахский клан, впоследствии смешавший с грязью репутацию движения, тем самым "отблагодарив" Тер-Петросяна за вхождение клана в армянскую политику. Однако время идет, и для всех тех аодовцев, которые не пожелали раствориться в политическом пространстве и не смогли создать свои частные политические проекты, партия Никола Пашиняна - это хорошая возможность вернуться в политику, в надежде восстановить подпорченную репутацию.

Стоит подчеркнуть, Ваагн Хачатрян никогда не отличался активностью. Скептики напомнили период его руководства мэрией Еревана, когда Хачатрян оказался безмолвным свидетелем активной приватизации муниципального имущества. Можно предположить, что он в одиночку просто не мог противостоять "эпохе перемен". Будучи столичным градоначальником, Хачатрян не только не препятствовал разгосударствлению имущества, но кое-где поспособствовал этому, в частности, оказав содействие семье олигарха Хачатура Сукиасяна в приобретении зданий в центре армянской столицы.

Сегодня Хачатрян не способен повлиять на армянскую политику, поскольку никогда не участвовал в ней, а лишь занимал ту или иную должность. За плечами политика нет ни одной значимой инициативы, которая бы осталась в памяти армянского обывателя. Вероятно, парламентская оппозиция назовет назначение Хачатряна на президентский пост ангажированным решением. При этом едва ли можно ожидать активного участия Хачатряна в разработке механизмов по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы или же взаимного признания территориальной целостности. Безусловно, Хачатрян поддержит мирные инициативы в отношении Армении, но едва ли это преодолеет пределы персональной политики Никола Пашиняна.