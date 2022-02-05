США отменили часть санкций против Ирана

5 фев. 12:49

Соединенные Штаты отменили некоторые санкции по иранской ядерной программе на фоне переговоров в Вене, сообщает Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА).

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу подписал несколько исключений из санкций в отношении гражданской ядерной деятельности Ирана.

Госдепартамент США в заявлении Конгрессу отметил, что освобождение от этой деятельности поможет завершить соглашение о возврате к полному выполнению ядерной сделки и проложит путь для возврата Ирана к выполнению своих обязательств в рамках этого соглашения, передает ИРНА.

Отказ от санкций также призван служить интересам США в предотвращении распространения и безопасности, а также в ограничении ядерной деятельности Ирана, утверждают в Госдепартаменте.