Цена азербайджанской нефти выросла почти до $100 за баррель

5 фев. 12:38

Азербайджанская нефть марки Azeri Light на базе CIF на мировом рынке резко повысилась в цене. Стоимость одного барреля выросла на $4,23 (4,44%) и составила $99,03.

Кроме того, на базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на $4,23 и составила $98,39 за баррель.

Стоит отметить, что цены на эталонные марки нефти на мировом рынке тоже растут. В частности, стоимость нефти сорта URALS, реализуемой АР из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на $9,56 по сравнению с предыдущим показателем - до $97,37 за баррель.