Немецкий таблоид Bild опубликовал план РФ по «присоединению» Украины

5 фев. 12:14

Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных спецслужб о «плане» России по присоединению Украины. В публикации также приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.

В диппредставительстве РФ заявили, что данный «план» является «странной смесью из спекуляций и слухов», которые дипломаты принципиально не комментируют.

По информации Bild, Россия якобы «вторгнуться» ан Украину в феврале или марте, а в случае успешной военной фазы приступит к созданию «марионеточного пророссийского правительства». Как утверждает издание, в планах РФ осада городов, избрание новой «лояльной» Рады и специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся. Bild утверждает, что конечная цель Москвы - создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.

Стоит отметить, что в России уже не раз отвергали обвинения западных стран в «агрессивных действиях» и отмечали, что страна не собирается ни на кого нападать.