Армия Турции нейтрализовала 14 террористов на севере Сирии

5 фев. 11:57

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 14 террористов в зонах операций «Источник мира» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии, передает Агентство «Анадолу».

«Боевики сирийского крыла террористической организации РКК - YPG, обстреливавшие две зоны операций ВС Турции в Сирии и пытавшиеся в них просочиться, были нейтрализованы усилиями турецких военных», - говорится в сообщении агентства.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что с 1984 по 2020 годы от рук этой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей. США и ЕС внесли союз РКК в списки террористических организаций.