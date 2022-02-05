Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о российском «вторжении» на Украину

5 фев. 11:36

Ошибочная публикация Bloomberg о начале «вторжения» РФ на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и демонстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", - заявил Песков.

Песков также добавил, что данная публикация "иллюстрирует то, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине агрессивных действий наших контрагентов в Европе".

Ранее информационное агентство Bloomberg выпустило публикацию с заголовком о «вторжении» РФ на Украину. Однако позже оно признало свою ошибку и удалило публикацию.