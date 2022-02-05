Космические войска ВКС РФ запустили ракету «Союз-2.1а»

5 фев. 11:14

Космические войска Военно-космических сил России провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

«В субботу, 5 февраля, в 10:00 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также добавили, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

«Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 10:09 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а», - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что это первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году.