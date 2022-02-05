Минобороны Азербайджана обратилось к родителям военнослужащих

5 фев. 10:58

Родителей и родственников военнослужащих азербайджанской армии попросили не присутствовать на церемонии принятия присяги, принимая во внимание рост статистики инфицирования COVID-19 в Азербайджане.

В пресс-службе Министерства обороны АР сообщили, что родственникам не рекомендуется посещать воинские части в целях охраны здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения коронавирусной инфекцией.

"Призываем наших граждан с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии, и строго соблюдать правила карантина", - отметили в пресс-службе.

За последние сутки статистика инфицирования коронавирусом в Азербайджане достигла более 7000 заразившихся.