Умер писатель Абдижамил Нурпеисов

5 фев. 10:43

Известный советский и казахский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщил депутат Мажилиса парламента Казахстана Жанарбек Ашимжанов.

"Умер писатель-классик, ветеран Второй мировой войны, знаменитый Абдижамил Нурпеисов", - написал Ашижманов в Facebook. Обстоятельства смерти не приводятся.

Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года. Известность прозаик и переводчик получил в советские годы. Он написал трилогию «Кровь и пот», которая была удостоена Государственной премии СССР 1974 года и переведена на десятки языков. Писателю также было присвоено звание "Герой труда Казахстана" в 2019 году за особые заслуги в развитии национальной литературы. Кроме того, Абдижамил Нурпеисов известен как переводчик на казахский язык рассказов знаменитых русских писателей, таких как Антон Чехов, Максим Горький и многих других.