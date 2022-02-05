Подразделения Каспийской флотилии провели учения в Дагестане

5 фев. 10:29

В субботу в Дагестане прошли учения подразделений Каспийской флотилии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает ТАСС. Тренировались ракетчики и морпехи.

Морская пехота отработала десантирование из бронетранспортеров и боевое развертывание с учетом особенностей местности. Расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" на горном полигоне Аданак успешно поразили цели, имитирующие бронетехнику противника.

"В ходе выполнения учебно-боевой задачи на горном полигоне Аданак в Республике Дагестан расчеты противотанковых ракетных комплексов "Корнет" Каспийской флотилии выполнили развертывание, поиск, захват и уничтожение целей, а также смену огневых позиций. … Расчеты противотанковых ракетных комплексов выполнили два боевых пуска ракет, которые успешно поразили мишени, имитирующие бронированную технику условного противника на дистанциях свыше 5 тыс. м", - говорится в сообщении пресс-службы.