Цискаридзе сыграет вдову Симону в Новосибирске

5 фев. 3:24

Ректор Академии Русского балета им. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе - в качестве приглашенной звезды выступит на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Он исполнит роль вдовы Симоны в балете "Тщетная предосторожность" на музыку Фердинанда Герольда.

"Балет "Тщетная предосторожность" создан в конце XVIII века и до сих пор исполняется на ведущих сценах мира. Бесхитростные проделки влюбленных Лизы и Колена, которые стремятся преодолеть чрезмерную заботу мадам Симоны, привлекали многих маститых хореографов России и Европы", - говорится в релизе.

В НОВАТе спектакль будет представлен в хореографической редакции сэра Фредерика Аштона на музыку Герольда – эта версия признана эталонной.

"В спектаклях 11 и 12 февраля партию вдовы Симоны исполнит легендарный Николай Цискаридзе", – сообщили в пресс-службе театра.

Партию Лизы исполнит ученица Цискаридзе Анжелина Воронцова, а роль ее возлюбленного Колена - солист Михайловского театра Никита Четвериков.