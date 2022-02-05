Минпромторг РФ выступил за создание особой экономической зоны на Ставрополье

5 фев. 4:29

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе встречи руководитель ведомства поддержал идею организации особой экономической зоны в крае, которую планируется расположить в Шпаковском или Минераловодском округах.

Мантуров указал на диспропорцию в размещении промышленных площадок по России. 70% из них приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. На Северном Кавказе - только 4%.

"Создание особой экономической зоны с подготовленной инфраструктурой позволит не только снизить стоимость открытия нового производства благодаря налоговым и таможенным льготам, но и существенно снизить сроки открытия таких производств благодаря наличию всей необходимой инфраструктуры. Успешная реализация данного проекта позволит решить задачи социально-экономического развития как самого Ставропольского края, так и близлежащих республик", - приводит его слова "Аргументы и факты".