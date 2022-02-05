Требования к преподавателям искусства в школах смягчили в Грузии

5 фев. 1:22

Диплом о высшем образовании перестанет быть обязательным для преподавания искусства в школах Грузии, такие поправки в закон "Об общем образовании" парламент страны утвердил в третьем и окончательном чтении.

Ранее в общеобразовательных учреждениях преподавать науки, связанные с искусством, имели право только обладатели дипломов Консерватории, Художественной академии, Государственного университета театра и кино, Технического университета, Университета имени Акакия Церетели и Батумского учебного университета искусств, передает Sputnik Грузия.

Однако из-за нехватки кадров в школах эти требования смягчены, и теперь для преподавания потребуется только диплом выпускника училища искусств - их в Грузии насчитывается 15.