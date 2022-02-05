В Каспийске открыли центр военно-патриотического воспитания

5 фев. 8:23

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" открылся на базе колледжа архитектуры и строительства в Каспийске, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ведомстве заявили, что он является первым из 20 центров "Авангард", создаваемых в городах с населением более 100 тыс человек. "Центры "Авангард" не только знакомят молодежь со спецификой разных войск, но и сплачивают ребят, помогают им стать целеустремленными, уверенными в себе. Сборы с молодыми людьми в “Авангарде” проходят в течение пяти дней в режиме интенсивных теоретических, практических и спортивных занятий.

Всех участников сборов обеспечивают форменной одеждой, для них предусмотрено свободное время, организован отдых и персональная медицинская помощь", - говорится в сообщении.