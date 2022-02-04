Ильхам Алиев: ВР проявляет большой интерес к работе на освобожденных территориях Азербайджана

4 фев. 23:56

Компания ВР выражает большой интерес к работе на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

"Наш стратегический партнер в нефтегазовом секторе - ВР - проявляет большой интерес к работе на освобожденных от оккупации территориях, в частности, в Джебраильском районе", - заявил глава государства.

По его словам, Баку уже ведет переговоры с ВР по строительству в этом районе возобновляемого источника энергии мощностью более 200 мегаватт.