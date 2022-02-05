Машину со ставропольскими номерами нашли в одном из ущелий Северной Осетии

5 фев. 7:33

В одном из ущелий в Северной Осетии обнаружили автомобиль со ставропольскими номерами, сообщает Instagram-паблик chp-vladikavkaz.

"В Геналдонском ущелье была обнаружена машина с номерами 126, которая упала в обрыв. Автомобиль удалось вытащить, когда произошло ДТП - неизвестно. Будьте осторожны!" – сказано в публикации.

К посту был прикреплен ролик, в котором местный житель рассказывает, что двигался на своем внедорожнике по ущелью в полночь, когда увидел машину за пределами дороги. Это оказалась отечественная "шестерка" синего цвета и с ободранными дверями. Нашедший ее водитель вытащил машину на дорогу. В комментариях один из пользователей написал, что участвовал в поисках водителя, с ним все хорошо.