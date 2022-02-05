Врач назвал пять пищевых привычек для долгой молодости

5 фев. 6:29

Оптимальное питание способно замедлить старение, уверены специалисты по антиэйдж-медицине. О том, какие привычки помогут дольше оставаться молодым, рассказал врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Германия), член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов, пишет "Доктор Питер".

"Питание - фундамент для долгой и здоровой жизни. Помимо того, что рацион должен обеспечивать физиологическую потребность человека в калориях, он также должен восполнять дефициты пищевых ингредиентов. Они влияют на физико-химические свойства внутри- и внеклеточной жидкости, компонентный состав конечных и промежуточных продуктов метаболизма", - сообщил врач.

Он отметил, что в современных продуктах природное содержание витаминов минимально, поэтому важно включать в рацион продукты-бустеры.

Первой привычкой должно стать обилие зелени в рационе - это шпинат, латук, руккола и другие листовые овощи.

Также необходимо ежедневно есть семена, орехи, бобовые и растительные масла.

Специи помогут снизить риск ранней смерти на 14%, поэтому 3-4 раза в неделю блюда надо приправлять имбирем, куркумой, чили, корицей, черным перцем.

Эксперт рекомендует исключить из рациона сахар, алкоголь, трансжиры, переработанные и пастеризованные продукты, искусственные добавки.

Пятая важная привычка для замедления старения - пить чистую воду, лучше всего диссимметрированную ("структурированную" или "живую").