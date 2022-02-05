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Проект объединенной охранной зоны Ростова не утвержден

Проект объединенной охранной зоны Ростова не утвержден

Министерство культуры РФ отказалось принять проект объединенной охранной зоны Ростова, сообщают общественники "Мой Фасад".

Как заявили градозащитники, документ не прошел проверку еще в августе 2020 года. Минкульт предложил проект доработать из-за несоответствия законодательству РФ. Но исправленную версию в ведомстве не получили.

Стоит отметить, что проект за восемь млн рублей создавало "Донское наследие" для запрета точечной застройки исторического центра Ростова и строительство новостроек.

"Из того, что мы наблюдали на заседаниях, «Донское наследие» почти ничего не поменяло в проекте с конца 2019 года. Похоже на то, что они просто решили подождать, пока утихнут возмущения и споры", - приводит слова общественников "Аргументы и факты".

В "Моем Фасаде" подчеркнули, что проект в Минкульт отправят в следующем году по причине появления новых памятников архитектуры.

Стоит добавить, что подготовленным документом недовольны ростовчане. Проектировщики вывели из-под охраны целые кварталы исторической застройки, а также предложили строить 11-этажные дома рядом с дореволюционными зданиями.

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