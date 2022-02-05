Проект объединенной охранной зоны Ростова не утвержден

5 фев. 5:26

Министерство культуры РФ отказалось принять проект объединенной охранной зоны Ростова, сообщают общественники "Мой Фасад".

Как заявили градозащитники, документ не прошел проверку еще в августе 2020 года. Минкульт предложил проект доработать из-за несоответствия законодательству РФ. Но исправленную версию в ведомстве не получили.

Стоит отметить, что проект за восемь млн рублей создавало "Донское наследие" для запрета точечной застройки исторического центра Ростова и строительство новостроек.

"Из того, что мы наблюдали на заседаниях, «Донское наследие» почти ничего не поменяло в проекте с конца 2019 года. Похоже на то, что они просто решили подождать, пока утихнут возмущения и споры", - приводит слова общественников "Аргументы и факты".

В "Моем Фасаде" подчеркнули, что проект в Минкульт отправят в следующем году по причине появления новых памятников архитектуры.

Стоит добавить, что подготовленным документом недовольны ростовчане. Проектировщики вывели из-под охраны целые кварталы исторической застройки, а также предложили строить 11-этажные дома рядом с дореволюционными зданиями.