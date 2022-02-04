СМИ: коронавирус уложил Турцию на лопатки

4 фев. 23:47

Министерство здравоохранения Турции сообщило о новых 111 157 случаях заражения коронавирусом за последние сутки, что стало новым рекордом для страны, пишет турецкое информационное агентство "Анадолу".

"Рост числа случаев заболевания в связи с широким распространением штамма "омикрон" приводит и к летальным исходам, особенно это касается пациентов с серьезными хроническими заболеваниями и пожилых людей с хроническими заболеваниями, из-за низкого уровня иммунитета к инфекции", - написал в своем аккаунте в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, призвав сограждан вакцинироваться.

Также в стране серьезно выросло число летальных исходов, достигнув показателя 248 человек - самое большое значение с 4 октября.