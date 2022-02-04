Дубай выбрали для отдыха почти полмиллиона россиян

4 фев. 23:34

Российские туристы полюбили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - эмират Дубай в минувшем 2021 году посетили более 440 тысяч российских туристов, а прирост турпотока в него из России по сравнению с 2020 годом составил более 50%, - сообщает департамент экономики и туризма Дубая.

"Дубай в 2021 году принял 7,8 млн иностранных туристов, которые провели в эмирате более одной ночи, это на 32% больше, чем годом ранее. В четвертом квартале года число иностранных туристов превысило 3,4 млн, что составляет 74% от уровня допандемийного 2019 года", - говорится в отчете ведомства, передает "Интерфакс".

Лидирует по числу зарубежных гостей Индия: из страны за минувший год приехало 910 тыс человек. На втором месте - туристы из Саудовской Аравии (491 тыс). На третьем месте – Россия.