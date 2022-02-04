Подписи за запрет букмекерских контор и онлайн-казино собирают в Казахстане

4 фев. 23:18

Жители Казахстана собирают подписи под петицией за закрытие букмекерских контор, лото-клубов, бинго, онлайн-казино и ставочных онлайн-платформ.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ее авторы просят президента Касым-Жомарта Токаева защитить жителей страны от игорного бизнеса, из-за которого люди теряют огромные деньги.

"Сегодня букмекерские конторы проникли во все сферы общественной жизни. Они заполонили все телевизионное пространство, их баннеры висят на каждом углу в каждом городе, они спонсируют различные массовые мероприятия, рекламируя страсть к легкому обогащению. Деятельность этих контор напрямую противоречит Вашим словам о том, что казахстанцы должны стать трудолюбивой нацией", - сказано в петиции.

Ее создатели подчеркивают, что букмекерские конторы - это те казино: они организуют азартные игры, увлечение которыми может вызвать игровую зависимость, депрессии и прочие негативные последствия.

Напомним, в Казахстане казино могут действовать только в нескольких специальных зонах, но в городах свободно работают лото-клубы и букмекерские конторы, а в общественных местах располагаются игровые автоматы.