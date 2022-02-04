Жителей КЧР будут штрафовать за бесхозных животных

4 фев. 23:13

Правительство Карачаево-Черкесии вводит штрафы скотовладельцам за уклонение о регистрации и идентификации животных в надежде, что это поможет в итоге сократить число ДТП с животными.

Местный закон обязывает скотовладельцев вести внутрихозяйственный учет животных и передавать данные в ветеринарные учреждения, однако многие этого не делают. В результате часто не получается выяснить, кому принадлежало животное, из-за которого случилась авария: только в минувшем 2021 году на дорогах республики произошло 144 таких ДТП, главной причиной которых стал бесхозно пасущийся скот, - сообщает "Интерфакс".

На сегодняшний день в регионе полагается административный штраф за выпас скота в не предназначенных для этого местах, - напомнили чиновники.