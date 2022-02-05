Куда ведет ближневосточный курс Байдена

В конце января завершился первый год пребывания президента США Джо Байдена у власти. Такие события на Ближнем Востоке, как атака хуситов по объектам в ОАЭ и удары ополченцев по американским войскам в Сирии и Ираке, напомнили о сохраняющихся рисках в регионе, пишет политолог, специалист по вопросам международной безопасности и Ближнему Востоку Кэрри Бойд Андерсон в статье для Arab News.

Администрация Байдена пришла к власти с явным намерением сместить акцент на Восточную Азию и Европу. Многие американцы уже устали от повышенного внимания к Ближнему Востоку на протяжении многих лет. Администрации Барака Обамы и Дональда Трампа также пытались вернуться в Восточную Азию, но без особого успеха.

В политике Байдена в отношении Ближнего Востока важное место отводится дипломатии, партнерстве с ключевыми государствами и концентрации на таких приоритетах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с терроризмом. Хотя Байден и высокопоставленные чиновники часто ссылаются на важность прав человека и демократии, они придерживаются прагматичного подхода к региону, не уделяя этим вопросам особого внимания. Политический обозреватель Стивен Кук в своей статье для американского журнала Foreign Policy отметил, что по отношению к Ближнему Востоку администрация Байдена придерживается стратегии "безжалостного прагматизма", четко сосредоточившись на преследовании интересов США в регионе, признавая в то же время ограниченность ресурсов.

Байден сосредоточился на том, чего США в состоянии достичь в регионе при условии ограниченных затрат. В ноябре координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк заявил, что США по-прежнему заинтересована в участии на Ближнем Востоке, но администрация Байдена отвергает "максималистские" цели трех последних президентов. Он описал план, подразумевающий "возвращение к истокам" в регионе, с фокусом на альянсах, "разумной стратегии", "четких целях" и "ограниченной базе ресурсов". Администрация намеренно отвергла концепцию "смены режима".

В дополнение к стратегическому подходу у администрации Байдена есть конкретные политические цели на 2022 год, в том числе помощь иракским вооруженным силам и сохранение ограниченного присутствия американских войск в Сирии для противодействия террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). Белый дом поддерживает Авраамский договор, заключенный при посредничестве администрации Дональда Трампа, и надеется способствовать нормализации отношений между Израилем и другими арабскими государствами. Администрация Байдена неоднократно выражала свою поддержку Израилю, при этом пообещав возобновить программы помощи палестинцам. Еще одна цель, как заявил министр обороны Ллойд Остин, состоит в том, чтобы помочь "партнерам по Персидскому заливу защитить себя от угроз со стороны хуситов".

В 2022 году приоритетным региональным вопросом станут, вероятно, отношения с Ираном. Состоялось уже восемь раундов переговоров о возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В то время как дипломаты выразили осторожный оптимизм по поводу состояния продолжающихся переговоров, эксперты разделились во мнениях. Белый дом заявил, что наличие у Ирана ядерного оружия неприемлемо и что на случай провала переговоров рассматриваются разные варианты. Однако реальность такова, что мало кто в администрации или американском обществе действительно хочет новой войны на Ближнем Востоке.

В этом году Белый дом предпочитает проводить в отношении Ближнего Востока "тихую" и не публичную дипломатия, подкрепленную ограниченными военными действиями. Администрация Байдена надеется на сотрудничество с региональными партнерами и поддержание тенденции к деэскалации. Байден не хочет полностью игнорировать регион, но внимание и ресурсы намерен сосредоточить на других вопросах.

Однако события на Ближнем Востоке контролировать невозможно, в чем убедились предыдущие президенты США. Множество факторов могут вмешаться в намеченную политику Байдена по региону. Переговоры с Ираном могут провалиться. Могут возникнуть запрещенные в России террористические группировки ИГИЛ, "Аль-Каида" (запрещены в РФ) или какая-нибудь другая воинствующая экстремистская группировка. Конфликт в Йемене уже вышел за пределы его границ и может стать большей угрозой для соседей Йемена и судоходства. Некоторые страны региона, такие как Ливан и Ирак, сталкиваются с серьезными рисками политической нестабильности. Любая из этих и других угроз затронет интересы США.

Намерение Белого дома сосредоточиться на Восточной Азии связано с реальными опасностями; налаживание отношений с Китаем потребует от США большого внимания и ресурсов. Переговоры с Россией и Китаем способны отвлечь на себя все внешнеполитические ресурсы, оставив мало места для других приоритетов. Тем временем Байден также должен продолжать справляться с последствиями вывода войск из Афганистана.

Недавние усилия ближневосточных стран по улучшению отношений и снижению напряженности создают все больше возможностей для решения целого ряда проблем. Соглашение с Ираном может иметь большое значение для стабилизации стратегических рисков. Геостратегическое положение региона открывает возможности в политической, экономической и культурной сферах. Вопрос в том, обладает ли Вашингтон достаточными ресурсами для того, чтобы в рамках своей политики способствовать созданию возможностей на Ближнем Востоке.