Фарук Каймакджи: "ЕС и Анкара должны справедливо распределить бремя мигрантов"

Вчера в Москве в рамках программы регулярных российско-турецких межмидовских контактов прошли очередные консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств – Александра Панкина и Фарука Каймакджи. Они обсуждали возможности взаимодействия в таких ключевых форматах, как G20, ВТО и Организация Черноморского экономического сотрудничества, по случаю 30-летия которой летом должен пройти саммит в Стамбуле.

"Выражена поддержка лидирующей роли «Группы двадцати» в качестве ведущего координационного механизма в системе глобального экономического управления. Обсуждены состояние и перспективы мировых энергетических рынков, в т.ч. в свете вызовов изменения климата, торговые последствия отдельных инициатив в рамках «зеленого курса», социально-экономические аспекты международной миграции, вклады России и Турции в глобальные усилия по вакцинации от COVID-19", - сообщили в МИД РФ.

Фарук Каймакджи, получивший степень магистра в Колледже Европы в Брюгге, эксперт по внешнеполитическим вопросам, ранее занимал пост турецкого посланника в ЕС. Перед отлетом в Москву Каймакджи, который теперь отвечает в турецком правительстве за связи с ЕС, в интервью EUobserver дал понять, что хотя Турция по-прежнему исключена из интеграционного процесса ЕС, но в Анкаре всё еще полны решимости перезапустить переговоры о членстве и надеются, что однажды диалог возобновится.

”Перспектива вступления Турции в ЕС должна сохраняться, и более того, укрепляться в интересах обеих сторон”, - заявил заместитель министра иностранных дел Турции. Турецкие официальные лица уверены, что возобновление диалога по членству будет способствовать дальнейшим реформам Анкары. Брюссель и Анкара поддерживают контакты по широкому спектру тем, несмотря на напряженность из-за ужесточения государственного контроля в Турции и трения с членом ЕС - Грецией. Каймакджи отметил, что в прошлом году встречи высокого уровня с европейскими комиссарами проходили по самым разным вопросам - от климата до внешней политики.

Некоторые турецкие аналитики считают, что поддержание процесса возможного присоединения к ЕС позитивно сказывается на внутренних делах страны. ”В первую очередь, быть страной-кандидатом означает перестроение внутреннего порядка, - говорит Синан Ульген председатель стамбульской исследовательской организации Центр экономических и внешнеполитических исследований. - Создается более благоприятный климат для проведения политических и экономических реформ”. Ульген добавил, что Турция также получает широкий спектр привилегий в различных областях, что полезно не только для государства, но также и для турецких граждан, живущих в европейских странах.

Одна из непростых тем, которая вынуждает ЕС и Турцию с деликатностью подходить к вопросу о принятии в блок, - миграция. Европа хочет, чтобы Турция разместила у себя примерно 4 млн в основном сирийских беженцев, сама же при этом укрепляет свои внешние границы (в последнее время с Белоруссией) и переживает по поводу захвата Афганистана талибами ("Талибан" – движение, запрещенное в России).

В обмен ЕС выделил более €4 млрд из €6 млрд обещанных, в основном НПО и международным гуманитарным организациям, работающим с беженцами в Турции. В прошлом году ЕС увеличил объем финансовой помощи на €3 млрд до 2023 года, сообщил представитель Европейской комиссии. Деньги выделяются в рамках договоренности между Турцией и ЕС, которая была достигнута в 2016 году. Помимо решения вопроса беженцев, соглашение также предусматривало возможность визовой либерализации, но практически ничего выполнено не было. Раздражение Анкары растет: она хочет заключить новую сделку и получить финансирование, необходимое для решения проблем мигрантов.

”Мы постоянно говорим о том, что новое миграционное соглашение, особенно на фоне афганского кризиса, должно строиться на сотрудничестве по вопросам возвращения сирийцев в северную Сирию, по проблемам турецко-иранской границы, а также на взаимодействии со странами происхождения. Кроме того, необходимо справедливое разделение бремени с точки зрения финансовой поддержки и распределения беженцев”, - напомнил Каймакджи.

Он одобрил выделение дополнительных средств со стороны ЕС, напомнив, что Турция, в свою очередь, потратила более €40 млрд на беженцев. ”Разве это справедливое разделение бремени?”- задается вопросом турецкий дипломат.

Что касается реадмиссии мигрантов, Турция приняла обратно 2,3 тыс. сирийцев с греческих островов, но от дополнительной тысячи человек, которых просили забрать Афины, отказалась, что усилило напряженность между двумя странами. По словам Каймакджи, Греция сначала должна экстрадировать турецких граждан, которые участвовали в неудачной попытке государственного переворота. Анкара также призывает Афины перестать называть Турцию небезопасной для турецких граждан и безопасной для нелегальных мигрантов. "Пока Греция не изменит свою позицию по этим вопросам, Турция больше не примет ни одного человека из Греции", - добавил Каймакджи.

Турция получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, в 2005 году начались переговоры о присоединении государства к блоку. Из 35 переговорных глав были открыты только 16, и всего одна закрыта. В прошлогоднем довольно отчете Европейская комиссия обвинила Турцию в "эрозии принципов демократии, ограничении свобод гражданского общества и возбуждении уголовных дел против журналистов, правозащитников" и т.д. ”Наш главный приоритет - сохранить равновесие, поддерживая общественный порядок и безопасность, и обеспечения свободу выражения мнений”, - убежден Каймакджи.