Рецидивиста-любителя яблок поймали в Кабардино-Балкарии

4 фев. 22:42

Житель Лескенского района задержан по подозрению в краже более 5 т яблок, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В полицию пришла 59-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный, когда хозяев не было дома, забрался на участок ее отца в селе Аргудан и украл 5,7 т яблок на 171 тыс рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого - 33-летнего ранее судимого односельчанин потерпевших.

"Мужчина признался в совершенном. Похищенное он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).