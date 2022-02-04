Курорты Ингушетии обеспечат электричеством

4 фев. 22:48

В скором времени в курортном горном Джейрахском районе Ингушетии, сохраняя неприкосновенность природы, средневековых башенных комплексов и храмов, протянутся более 7 км линий электропередач (ЛЭП), которые обеспечат электричеством курорты региона, - говорится в сообщении пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала компании - "Ингушэнерго" - ведут в Джейрахском районе Ингушетии строительство линии электропередачи 10 кВ. Энергообъект протяженностью более семи километров предназначен для повышения надежности электроснабжения курортно-туристической зоны, а главное техническое решение плана продиктовано заботой о природе и исторических памятниках республики", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

ЛЭП пройдет недалеко от средневекового комплекса оборонно-сторожевых башен "Вовнушки" и самого древнего в РФ христианского храма "Тхаба-Ерды", - добавили в компании.