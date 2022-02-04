Муса Евлоев в детстве защитил от быка своих сестер

4 фев. 22:33

В детстве на борца греко-римского стиля из Ингушетии Мусу Евлоева напал бык, что и определило его будущие бойцовские качества, - рассказал тренер "ингушского танка" Михаил Илезов.

"Муса был самым младшим в семье. У него две старших сестры и брат. Когда Муса был в третьем классе, он как-то возвращался с сестрами домой. В этот момент на улицу выбежал разъяренный бык. Девочки сильно испугались", - поделился наставник спортсмена, передает "АиФ-Ставрополье".

Маленький Муса не испугался и не отступил. Он вышел вперед, чтобы закрыть собой сестер, но бык сразу зацепил рогами куртку мальчика. Так как она была Мусе большевата, то рога не задели его. Животное отбросило его в сторону и ушло по своим делам.

Так будущий прославленный борец греко-римского стиля спас своих сестер, - добавил его тренер.